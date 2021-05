"Me arrependo até o último fio de cabelo", diz Rosangela Moro sobre voto em Bolsonaro

Em fevereiro de 2020, no entanto, Rosangela afirmou que Bolsonaro e seu marido, o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pelo STF, eram "uma coisa só" edit

247 - Rosangela Moro, esposa do ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), publicou foto no Instagram na noite desta quinta-feira (6) em frente à Fontana di Trevi, em janeiro de 2020.

Na legenda, Rosangela escreveu: "se soubéssemos que o mundo ia passar por essa pandemia horrível, eu teria feito outro pedido quando lancei minha moedinha na fonte". De acordo com a tradição, joga-se uma moeda na Fontana di Trevi para garantir uma nova visita a Roma, na Itália. Para se apaixonar na cidade, joga-se duas e, para casar, três.

Nos comentários, uma usuária rebateu Rosangela: "bastava não ter votado em Jair Bolsonaro". "Me arrependo até o último fio de cabelo!", respondeu então a esposa do ex-juiz. Em fevereiro de 2020, no entanto, Rosangela disse ser "pró-governo federal" e afirmou que seu marido e Bolsonaro eram "uma coisa só".

