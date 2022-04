MEC de Bolsonaro virou espelunca, diz Haddad

Ex-ministro reagiu ao esquema de criação de "escolas fake" pelo Ministério da Educação do governo Bolsonaro: "quem viu aquele ministério voando chora diante dos escombros" edit

247 - Ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) reagiu pelo Twitter neste domingo (10) à notícia de uma esquema no Ministério da Educação para a criação de "escolas fake".

O MEC, sob o governo Jair Bolsonaro (PL), disse Haddad, virou uma "espelunca". "Depois de tentar roubar dinheiro na compra de computadores e ônibus escolares, chegou a hora da quadrilha atuar na construção de escolas. O MEC bozista virou uma espelunca. Quem viu aquele ministério voando chora diante dos escombros da educação. A resposta virá. Tire seu título!".

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a construção de 2 mil novas escolas em todo o país apesar da falta de verbas para concluir as obras de outras 3,5 mil unidades de ensino, o que vai de encontro às leis orçamentárias da União. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, “o esquema de ‘escolas fake’ tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado”. Segundo a reportagem, o FNDE precisaria de R$ 5,9 bilhões para levar adiante as obras das novas escolas contratadas.

