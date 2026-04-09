MEC Livros alcança 122 mil empréstimos gratuitos em uma semana

247 - A plataforma MEC Livros, lançada pelo Ministério da Educação (MEC), registrou 122 mil empréstimos gratuitos de obras literárias em apenas uma semana desde seu anúncio oficial, em 1º de abril. A informação foi divulgada pela Agência Brasil, que destacou o rápido crescimento da nova biblioteca digital no país.

Segundo os dados, o serviço já alcançou cerca de 291,6 mil usuários cadastrados. A iniciativa oferece acesso gratuito a aproximadamente 8 mil títulos nacionais e internacionais, disponíveis para empréstimo por um período de 14 dias, com possibilidade de renovação por mais duas semanas.

A leitura pode ser feita diretamente na plataforma, por meio do site ou aplicativo para dispositivos móveis, como tablets e smartphones, utilizando login da conta Gov.br. O objetivo do MEC é incentivar o hábito da leitura entre os brasileiros, além de contribuir para o aprendizado e a formação educacional, incluindo a preparação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outro destaque da ferramenta é a presença de recursos de acessibilidade. A plataforma permite ajustes de fonte e contraste, oferece suporte para pessoas com dislexia e é compatível com leitores de tela, ampliando o acesso para diferentes perfis de usuários.

Livros mais lidos na plataforma

Desde a liberação ao público, o título mais acessado é A Cabeça do Santo, da escritora Socorro Acioli. A obra narra a história de um jovem que descobre ter a habilidade de ouvir preces de mulheres destinadas a Santo Antônio.

Além desse, a lista dos cinco livros mais lidos inclui:

Sem Despedidas , da escritora Han Kang

, da escritora Han Kang A Vegetariana , também de Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024

, também de Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024 Noites Brancas , de Fiódor Dostoiévski

, de Fiódor Dostoiévski Crime e Castigo, igualmente de Dostoiévski

Estados com maior número de leitores

Em apenas uma semana de funcionamento, alguns estados se destacaram pelo número de leitores ativos e volume de obras lidas. São eles:

São Paulo: 10.045 leitores ativos e 5.366 livros lidos

Minas Gerais: 4.518 leitores e 2.382 livros

Rio de Janeiro: 4.485 leitores e 2.434 livros

Ceará: 3.259 leitores e 1.887 livros

Bahia: 3.171 leitores e 1.783 livros

Acervo variado e navegação facilitada

O acervo reúne clássicos da literatura, best-sellers contemporâneos, obras nacionais e internacionais, além de títulos em domínio público e conteúdos licenciados pelo governo federal. Na página inicial, os livros são organizados em categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, “Livros Premiados”, “Saberes Indígenas”, “Poesia” e “Livros para a Infância”.

A navegação permite que o usuário busque obras por título ou autor, além de receber sugestões com base em suas preferências. Ao selecionar um livro, é possível acessar informações detalhadas, como editora, data de publicação, número de páginas, idioma e categoria.

Como funciona o empréstimo

Para utilizar o serviço, basta acessar o site ou aplicativo do MEC Livros e realizar o login com a conta Gov.br. Após escolher um título disponível, o usuário pode clicar na opção “Emprestar e Ler”.

Caso o livro esteja indisponível, é possível entrar em uma fila de espera. Ao final do período de empréstimo, o leitor pode renovar o prazo por mais 14 dias ou devolver a obra. A plataforma permite apenas um empréstimo por vez, sendo necessário devolver o livro atual para acessar outro título.