‘Diversidade cultural, literária e linguística’, afirma Lula ao destacar importância da plataforma MEC Livros

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou neste domingo (5) a importância do MEC Livros e do MEC Idiomas, duas ferramentas criadas com o objetivo de ampliar o acesso gratuito à leitura digital no Brasil. As plataformas conectam leitores a obras nacionais e internacionais.

“O MEC Livros chegou para democratizar a leitura no Brasil! A nova biblioteca digital oferecida pelo Governo do Brasil reúne obras literárias gratuitas em formato digital, com títulos em domínio público e também obras contemporâneas licenciadas. Tudo isso em um só lugar, acessível para estudantes, professores, pesquisadores e qualquer pessoa apaixonada por leitura”, escreveu Lula na rede social X.

O presidente também ressaltou o papel da iniciativa na valorização cultural. “Mais do que ampliar o acesso, a plataforma valoriza a diversidade cultural, literária e linguística, conectando leitores ao patrimônio literário do Brasil e do mundo”, declarou.

A plataforma MEC Livros reúne conteúdos digitais em um ambiente único, com acesso aberto a diferentes perfis de público. O acervo inclui tanto obras clássicas em domínio público quanto produções contemporâneas disponibilizadas por meio de licenciamento, o que amplia a variedade de títulos disponíveis.

A iniciativa se dirige a estudantes, educadores, pesquisadores e leitores em geral, com o objetivo de facilitar o contato com a literatura e incentivar a formação de novos leitores. A proposta também busca integrar diferentes tradições literárias, ampliando o alcance cultural do acervo.

Com a criação da biblioteca digital, o governo aposta em soluções tecnológicas para fortalecer o acesso à educação e à cultura, ao mesmo tempo em que promove a circulação de obras literárias em formato digital no país.