Médico de Lula, Padilha informa que presidente eleito está saudável: “pronto para governar o país”

247 - O médico do presidente eleito Lula e deputado federal Alexandre Padilha acompanhou a bateria de exames do petista no hospital Sírio Libanês neste sábado (12) e informou que sua saúde está ótima e que ele está “pronto para governar o país”.

“Lula fez uma série de exames e posso garantir que ele está saudável, pronto para governar o país”, disse Padilha, que acompanhou Lula de perto na realização dos exames de rotina.

O Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, emitiu no meio desta tarde uma nota sobre a “avaliação clínica multidisciplinar de rotina” a que se submeteu o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o boletim médico, Lula foi diagnosticado com inflamação na laringe, na altura das cordas vocais, em razão de ter falado bastante. Ele teve “alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe”.

O doutor Roberto Kalil Filho, que assina a nota, informou que leucoplasia é uma mancha ou placa branca da mucosa da corda vocal, geralmente benigna.

Outro exame confirmou que Lula teve remissão do tumor diagnosticado no próprio Hospital Sírio Libanês em 2011. Ele fez tratamento contra câncer na laringe. Agora, os testes não indicaram mais células cancerígenas no organismo.

Apesar da inflamação na laringe, o presidente eleito embarcará segunda-feira para a COP27, no Egito, informou sua assessoria de imprensa.

