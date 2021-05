Médico negacionista preso por assédio no Egito foi chamado por Bolsonaro de “irmão de fé e de farda” (vídeo)

247 - O médico bolsonarista Victor Sorrentino foi preso neste domingo (30) por autoridades do Egito após publicar um vídeo no qual aparece assediando em português uma mulher muçulmana. Negacionista e de extrema-direita, é próximo de Jair Bolsonaro que, num vídeo, chamou-o de “irmão de fé e de farda”.

No vídeo, de 2018, Bolsonaro disse que ele e o assediador agora preso iriam “mudar o Brasil”.

Veja:

Sabe o médico cloroquiner preso no Egito por assédio sexual?

Pra variar Bolsonarista, amigo do Bolsonaro e tem vídeo do Bolsonaro elogiando. pic.twitter.com/VvZ8xy5HUh — Maurício Araujo (@MaurcioAraujo14) May 30, 2021

Sorrentino é um médico-celebridade, com mais de um milhão de seguidores nas redes e faz propaganda da cloroquina e de Bolsonaro. Casado, foi ao Egito e acabou preso por assédio a uma jovem muçulmana.

A mulher de Sorrentino, Kamila Monteiro, saiu em defesa do marido em uma rede social, afirmando que as pessoas veem “maldade em absolutamente tudo”.

Nas imagens, gravadas durante sua viagem ao Egito, Sorrentino faz comentários sexistas em português à mulher que lhe vendia papiro, um material parecido com papel que era usado pelos antigos egípcios para escrever. "Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Comprido também fica legal, né?”, diz ele aos risos no vídeo.

A vendedora, sem entender, concorda e sorri, enquanto o médico e seu amigo dão risadas.

O Ministério do Interior publicou um comunicado em sua página no Facebook informando a prisão do brasileiro. "O Ministério do Interior conseguiu prender um estrangeiro por assédio a uma menina depois de publicar um vídeo contendo o incidente de assédio nas redes sociais na Internet.

Os serviços de segurança conseguiram identificar a vítima e o autor do incidente, e tomar as medidas judiciais contra ele e apresentar ao Ministério Público competente", disse o comunicado.

Assista ao vídeo com o assédio à jovem:

