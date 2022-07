Médicos organizam abaixo-assinado contra CFM após Bolsonaro fazer discurso negacionista e com ataques à CPI da Covid

Apoie o 247

247 - Um grupo de médicos deu início a organização de um abaixo- assinado contra o Conselho Federal de Medicina (CFM) em função das declarações anticientíficas e de caráter golpista além dos ataques contra a CPI da Covid, feitas por Jair Bolsonaro durante um evento promovido pelo órgão de classe, realizado na quarta-feira (27).

Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o abaixo-assinado em apoio ao documento elaborado pela Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia está sendo organizado por meio das redes sociais.

O texto do manifesto destaca que o CFM é uma autarquia pública, fundada em 1951, com o objetivo de trabalhar pela ética e boa prática médica e que “não há como justificar o convite e apoio político explícito a um candidato a reeleição, que, enquanto Presidente da República de um país assolado por uma grave pandemia, minimizou seus riscos, defendeu e promoveu tratamento comprovadamente ineficaz contra a Covid-19, desestimulou o uso de medidas não farmacológicas eficazes na prevenção da transmissão da doença, como uso de máscaras e isolamento social, debochou de pessoas que morreram com falta de ar, atrasou a compra de vacinas e jamais prestou qualquer solidariedade às centenas de milhares de vítimas da doença ou aos seus familiares”.

>>> Bolsonaro ataca e ironiza cúpula da CPI da Covid e é aplaudido no Conselho Federal de Medicina (vídeo)

“Entendemos que o CFM incorreu em desvio de finalidade ao promover esta reunião amplamente divulgada pela mídia”, destaca um outro trecho do documento. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de sete das dez denúncias contra Bolsonaro feitas pela CPI da Covid.

O pedido de arquivamento causou uma forte reação de repúdio em função da inação do governo federal para conter o avanço da Pandemia de Covid-19 no Brasil.

