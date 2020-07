Megaoperação contra PCC cumpre 212 mandados de busca e apreensão e de prisão em 11 estados

A megaoperação denominada Flashback II, deflagrada na manhã desta terça-feira para cumprir 212 mandados de busca e apreensão e de prisão, conta com a participação de cerca de 1.000 policiais edit

247 - A Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o Ministério Público Estadual (MP-AL) deflagraram uma megaoperação policial na manhã desta terça-feira (28) para cumprir 212 mandados de busca e apreensão e de prisão em Alagoas e outros 10 estados, contra integrantes de facção criminosa. Cerca de 1.000 policiais participam da Operação Flashback II em todo o país. A reportagem é do portal G1.

A ação objetiva desarticular a nova estrutura do Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem base no Mato Grosso do Sul.

Entre os mandados judiciais expedidos, 98 foram em Alagoas. O restante foi expedido nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Sergipe, acrescenta a reportagem.

