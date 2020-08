Menina de 10 anos estuprada pelo tio poderá ter nova identidade e endereço

Se aceitarem o auxílio do governo do Espírito Santo, a criança e a família recebem novas identidades, casa com aluguel pago em endereço diferente do atual e ajuda de custo por até quatro anos edit

247 - A menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio terá à disposição uma nova identidade, casa com aluguel pago em endereço diferente do atual e ajuda de custo, oferecidos pelo governo do Espírito Santo.

A menina de 10 anos realizou um aborto na última segunda-feira (17). A vítima relatou que o tio abusava dela desde que tinha 6 anos. O homem acusado de estuprar a menina de 10 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (18) em Betim (MG) e confessou "informalmente" o crime.

Segundo a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, se aceitarem a ajuda do governo, a criança e a família serão incluídas um dos programas de proteção do Estado, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas (PPCAAM) ou no Provita-ES. Em ambos, a criança e a família recebem novas identidades e endereços. A ajuda pode ser dada por até quatro anos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.