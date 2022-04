Mercadante: sobrepreço na compra de ônibus escolares atinge crianças mais frágeis

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante criticou o esquema de preços superestimados na aquisição de 3,8 mil ônibus escolares pelo governo Jair Bolsonaro a um custo até 55% maior, ou R$ 732 milhões a mais. De acordo com o ex-ministro, o "transporte escolar é a única possibilidade de inclusão e permanência escolar". "Esse perverso esquema de sobrepreços na compra de ônibus escolares atinge as crianças mais pobres e fragilizadas", disse.

"A juventude e os professores precisam se levantar contra o desmonte do MEC, contra a corrupção com o orçamento da educação e em defesa de uma educação pública de qualidade e republicana. Da mesma forma, os órgãos de controle e fiscalização precisam atuar de forma imediata na apuração rigorosa dos indícios de mais um caso de corrupção no coração do Ministério da Educação de Bolsonaro", afirmou.

O ex-ministro destacou que a "nova denúncia acontece em um momento trágico em que as escolas rurais estão expostas a muitas dificuldades, sendo que prefeitos fecharam muitas dessas escolas para reduzir despesas".

"As crianças percorrem, na maioria das vezes, distâncias cada vez mais longas, em estradas vicinais de terra com muito pó e buracos".

Atuação política

O programa também despertou a atenção de parlamentares que miram seus redutos eleitorais.

O esquema dos ônibus teve atuação direta de um dos diretores do FNDE, Garigham Amarante, indicado para o cargo por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro.

