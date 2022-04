"Bolsolão do busão" bomba nas redes após licitação do governo Bolsonaro com preços superestimados para ônibus escolares

Apoie o 247

247 - Internautas foram ao Twitter criticar a licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, de acordo com a área técnica do órgão, prevê um custo até 55% maior, ou R$ 732 milhões a mais, para a aquisição de 3,8 mil ônibus escolares. Um internauta escreveu: "com Jair Bolsonaro é assim. VETO pra colocar internet nas escolas públicas e BOLSOLÃO DO BUSÃO de R$ 732 MILHÕES para atender os amigos do Centrão!". "É Jair Bolsonaro assaltando o MEC para encher o bolso do centrão", disse outra pessoa", disse outra pessoa no Twitter.

O programa também despertou a atenção de parlamentares interessados em faturar com a entrega dos ônibus em seus redutos eleitorais. O processo licitatório teve atuação direta de um dos diretores do FNDE, Garigham Amarante, indicado para o cargo por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro.

As informações sobre o custo da licitação também acontece em meio a uma investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma gabinete paralelo no Ministério da Educação, após o agora-ex-ministro Milton Ribeiro admitiu que, na liberação de verba para ações na área, o governo federal prioriza prefeituras com pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

Outra pessoa postou: "no 'governo sem corrupissaum' a gente descobre uma mutreta por semana". "BOLSOLÃO DO BUSÃO", acrescentou o perfil, ao lemberar a declaração de Jair Bolsonaro, no dia 22 de março, de que o governo dele é de Deus e não tem corrupção.

"A educação pede socorro", postou outro perfil.

"Tem que ser muito ingênuo ou otário para acreditar que não existe corrupção no GOVERNO CENTRÃO DO BOLSONARO!", disse um internauta.

Uma pessoa escreveu: "desgraça de governo. Minha filha aguardou as duas doses da vacina p voltar as aulas. A escola falou q ela já está reprovada pq só deixei ela ir p escola esse mês de abril, depois de tomar as 2 doses. Vai ter q aguardar fila de rota escolar. BOLSOLÃO DO BUSÃO tem perdão né?".

