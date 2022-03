Após escândalo no MEC, Bolsonaro fala em governo de Deus e diz que na gestão dele não tem corrupção

Em agenda no Tocantins, Jair Bolsonaro falou em "missão dada por Deus" e disse que "estamos há três anos e três meses sem corrupção no governo federal" edit

247 - Diante do escândalo do gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC), Jair Bolsonaro (PL) resolveu fazer menções a Deus na tarde desta terça-feira (22) e disse que o governo dele não tem corrupção.

"Quero dizer da satisfação e do orgulho, da missão dada por Deus, de estar à frente do Executivo federal, buscando atender a todos os brasileiros, zelando pelo dinheiro público. Estamos há três anos e três meses sem corrupção no governo federal", afirmou Bolsonaro, durante visita à cidade de Porto Nacional (TO), onde participou da cerimônia de lançamento do Programa DNA do Brasil, voltado para identificação de talentos para o esporte e na vocação profissional.

O titular do MEC, Milton Ribeiro, afirmou que, no âmbito da liberação de verba para a área de educação, o governo federal prioriza prefeituras que tenham seus pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

O prefeito de Ijaci (MG), Fabiano Moreti, foi um dos chefes de Executivo municipal que só foram recebidos por Ribeiro, após a intervenção dos pastores. Moretiu chegou a dizer que o "pastor tem mais moral que deputado".

Em nota divulgada nesta terça, o ministro Milton Ribeiro negou favorecimentos e afirmou que a "alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)".

