Mesmo convidada, Simone Tebet não vai à diplomação de Lula e Alckmin no TSE

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é uma "importante ausência" na cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) como presidente e vice-presidente da República, respectivamente, informa a colunista Juliana Dal Piva no portal UOL.

Tebet, que é aliada de Lula desde o segundo turno das eleições presidenciais deste ano, foi convidada para o evento, mas apenas chegará em Brasília na noite desta segunda-feira (12).

A senadora foi nomeada como coordenadora do GT de desenvolvimento social da equipe de transição do novo governo Lula e é cotada para comandar um ministério. Entretanto, a coluna do UOL informa que a ausência de Tebet na diplomação é um indicativo de que as conversas para que ela comande uma pasta na área social - sua preferência - esfriaram.

A equipe de Tebet não informou o motivo da ausência até o momento.

