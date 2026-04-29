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      Messias é apto a representar os interesses do país de forma justa, aponta Marcelo Dias

      Comentarista destaca a qualificação de Jorge Messias durante sabatina no Senado

      Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senado (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

      247 - O comentarista Marcelo Dias, em entrevista ao programa "Giro das Onze", afirmou que Jorge Messias é amplamente qualificado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e tem todas as condições para representar o país de maneira justa. 

      Dias destacou a trajetória de Messias, que atualmente ocupa o cargo de advogado-geral da União, e enfatizou sua experiência no serviço público. "Messias é apto a representar os interesses do país de forma justa", afirmou o comentarista, ressaltando que o indicado tem uma visão clara e expandida de sociedade, alinhada aos princípios de justiça social que são fundamentais para o STF.

      A indicação de Jorge Messias tem sido acompanhada de perto, especialmente após a resistência que se deu no Senado antes da sabatina. Segundo Dias, embora algumas tensões políticas tenham surgido, a articulação do governo e a qualificação de Messias devem garantir sua aprovação. "A sabatina não está sendo uma surpresa. A articulação política do governo foi bem feita, e a qualificação de Messias é indiscutível", disse Marcelo Dias.

      O comentarista também comentou sobre o contexto atual do STF, sugerindo que a chegada de Messias à Corte pode fortalecer a defesa dos direitos sociais, especialmente em tempos de desafios e pressões políticas. "Messias tem tudo o que é necessário para atuar no STF, e sua presença pode garantir uma interpretação mais social da Constituição", concluiu Dias.

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