Michelle Bolsonaro ataca PF após operação contra Carlos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Michelle Bolsonaro resolveu atacar a Polícia Federal (PF) após Carlos Bolsonaro ser alvo de uma operação da corporação que investiga o esquema de espionagem ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro.

"Desmentindo a fake news que Bolsonaro teria se 'escondido' na operação da Gestapo (PF) de hoje", escreveu Michelle em suas redes sociais, em referência à polícia secreta oficial da Alemanha Nazista.

continua após o anúncio

Na segunda-feira (29), a PF cumpriu novos mandados de busca e apreensão em continuidade à Operação Vigilância Aproximada. A corporação busca identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas. Um dos alvos é o filho de Jair Bolsonaro e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: