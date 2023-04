Michelle nega ter recebido em mãos segundo pacote de joias sauditas

Apoie o 247

247 - Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, negou ter recebido em suas próprias mãos o segundo pacote de joias sauditas, contrariando o que disse uma servidora do Palácio do Planalto, em depoimento à Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que apura o escândalo multimilionário.

Falando a jornalistas nesta terça-feira (25), Michelle afirmou que "não sabia" do primeiro pacote de joias, masculinas. Essas joias, disse, foram apreendidas, e o segundo pacote, de joias femininas e que chegaram ao Alvorada, está na Caixa Econômica Federal. O segundo pacote continha relógio, caneta, anel, abotoaduras e um rosário.

"O que eu tenho a ver com isso?", questionou.

Michelle então negou ter recebido o segundo pacote em suas próprias mãos e disse que os produtos passaram somente pelo setor administrativo do Palácio. "Eu morava aonde? No Alvorada", disse, desconversando.

