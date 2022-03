Milionário, Dallagnol abre vaquinha para pagar indenização a Lula

Apoie o 247

247 - O ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos), que construiu um patrimônio milionário enquanto esteve à frente das ações da Lava Jato, divulgou um vídeo na redes sociais nesta quarta-feira (23) dizendo que irá manter a vaquinha que teria sido aberta por “pessoas” que teriam pego o seu CPF na internet com o objetivo de pagar R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a título de indenização por danos morais, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na quarta-feira (22).

“Depois de uma noite de indignação, a minha esposa consultou a nossa conta bancária hoje de manhã e encontrou algo inusitado. Vários Pix de pessoas que a gente não conhece, mas que certamente defendem a honestidade e a Justiça no país. Imagino que pegaram meu CPF na internet e fizeram doações por conta própria”, diz Deltan logo no início do vídeo.

Mais à frente, ele diz que o “gesto renova nossas forças e esperanças depois de toda a frustração diante da condenação absurda do STJ que determinou que indenize Lula por ter feito o meu trabalho, o meu dever, enquanto ele sai impune sem pagar um real do que deve à sociedade pelos desvios bilionários da Petrobrás”.

Deltan promete, ainda, “prestar contas de todos os valores que recebi e vier a receber deixando este recurso em separado, aplicado,e que se superarem o valor da indenização eu assumo o compromisso de que eles serão destinados para hospitais filantrópicos, no tratamento de crianças com autismo e com câncer”.

Enquanto Dallagnol alega precisar de uma vaquinha determinada pela Justiça, o jornalista e comentarista da TV 247 Joaquim de Carvalho relembra que o ex-procurador possui um rico patrimônio construído em cima da Operação Lava Jato.

“Tem que pagar pelo mal que fez ao país, e também ao sistema de justiça. Mas hoje tem 2 apartamentos, de um andar cada um, a família comprou 4 franquias da Hering e, segundo site de Curitiba, em outubro estava surfando nas Ilhas Maldivas. O Brasil empobreceu, mas Deltan Dallagnol enriqueceu”, postou Joaquim no Twitter.

Confira a postagem de Deltan Dallagnol.





Tem q pagar pelo mal que fez ao País, e também ao sistema de justiça. Mas hj tem 2 apartamentos, de um andar cada um, a família comprou 4 franquias da Hering e, segundo site de Curitiba, em outubro estava surfando nas Ilhas Maldivas. O Brasil empobreceu, mas @deltanmd enriqueceu. https://t.co/aBknSUR0vg — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) March 23, 2022

