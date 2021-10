Milton Neves defende Paulo Guedes, diz que seus R$ 51 milhões nas Ilhas Virgens são uma "merreca" e que deputados são "malas"

"Guedes vai dar baile na turma em 'interrogatório' sobre a 'merreca' que tem nas Ilhas Virgens perto de seu monumental pé de meia no Brasil!", afirmou o jornalista Milton Neves ao defender o ministro da Economia, que aportou R$ 51 milhões em uma offshore em um paraíso fiscal no Caribe edit

247 - O jornalista esportivo Milton Neves, conhecido por suas posições de extrema direita, saiu em defesa de Paulo Guedes, após a revelação de que o ministro da Economia tem R$ 51 milhões em uma conta aberta por ele em uma offshore nas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Para Neves, o valor é uma "merreca". Ele disse também que os deputados que irão inquirir Guedes são "malas".

"Aguardem que vai ser engraçado alguns deputados tentando encantoar Paulo Guedes na Câmara Federal. Inteligente, liso, legal e competente, Guedes vai dar baile na turma em 'interrogatório' sobre a 'merreca' que tem nas Ilhas Virgens perto de seu monumental pé de meia no Brasil!", escreveu o jornalista no Twitter.

Em outro tuíte, Neves afirmou que "o saco do Paulo Guedes deve ser muito grande para aguentar tantos malas e tanta desinformação sobre sua imensa fortuna brasileira e da legal 'merreca' (prá ele) que tem no exterior".

Veja os tuítes

Aguardem que vai ser engraçado alguns deputados tentando encantoar @PauloGuedesReal na Câmara Federal.Inteligente,liso, legal e competente, Guedes vai dar baile na turma em “iinterrogatório” sobre a “merreca” que tem nas Ilhas Virgens perto de seu monumental pé de meia no Brasil! — Milton Neves (@Miltonneves) October 7, 2021

Ora, nunca vi e nunca verei, mas o saco do @PauloGuedesReal deve ser muito grande para aguentar tantos malas e tanta desinformação

sobre sua imensa fortuna brasileira e da legal “merreca” (prá ele) que tem no exterior. Será tiro no pé seu “interrogatório” na Câmara. Aguardem! — Milton Neves (@Miltonneves) October 7, 2021

O ministro fundou, em 2014, a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Meses depois, Guedes aportou na conta US$ 9,55 milhões, o que representou US$ 23 milhões na época (no câmbio atual, o valor hoje corresponde a 51 milhões de reais).

De 2019 em diante, o titular da pasta valorizou o seu patrimônio em pelo menos R$ 14 milhões em consequência do aumento do dólar - atualmente o valor corresponde aos R$ 51 milhões. A moeda fez crescer o equivalente em reais das aplicações para quem tem conta no exterior. A moeda norte-americana ficou 40% mais cara desde o início do governo de Jair Bolsonaro.

A Câmara aprovou a convocação do ministro para dar explicações sobre a offshore.

