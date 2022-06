Milton Ribeiro deixa a PF em São Paulo onde estava preso desde quarta

Nesta quinta, o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, decidiu pela cassação da prisão preventiva do ex-ministro da Educação edit

247 - Após passar um dia detido, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro deixou o prédio da Polícia Federal (PF) em São Paulo, nesta quinta-feira, 23. Na quarta, 22, o ex-ministro foi detido durante operação da PF. Ele é suspeito de ter montado gabinete paralelo com pastores no MEC para conseguir propina em troca de liberação de verbas para educação.

Nesta quinta, o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, decidiu pela cassação da prisão preventiva de Ribeiro.

“Ante o exposto, defiro a liminar, se por outro motivo o paciente Milton Ribeiro não estiver segregado, para cassar a sua prisão preventiva, até o julgamento de mérito pelo colegiado da Terceira Turma deste TRF da 1ª. Região”, diz a decisão.

A decisão se estende a todos os demais presos na operação deflagrada pela Polícia Federal na quarta, incluindo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de integrarem o gabinete paralelo.

Na manhã desta quinta, o TRF-1 havia rejeitado o pedido de liberdade por um habeas corpus para o ex-ministro. O desembargador Moraes da Rocha, responsável pela negativa, não analisou o conteúdo da prisão e nem os argumentos da defesa.

Já o desembargador Ney Bello concedeu o direito. "Num Estado Democrático de Direito ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que lhe conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio de que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é", diz trecho da decisão de Bello.

Os advogados do ex-ministro apenas tiveram acesso ao processo que culminou com a prisão de Milton Ribeiro nesta quinta-feira. A PF investiga suspeitas de corrupção e tráfico de influência durante sua gestão no Ministério da Educação (MEC).

