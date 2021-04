Ministério da Saúde diz que 100 mil doses "achadas" não estavam perdidas, mas separadas

247 - Após informar, na quarta-feira, 28, ter achado 100 mil doses da vacina Coronavac em estoque, o Ministério da Saúde afirmou que os imunizantes não estavam perdidos em depósito, ao rebater o governador de São Paulo, João Doria (SP).

Segundo a Saúde, as vacinas não estavam perdidas, mas separadas para serem distribuídas aos estados junto a uma remessa maior de imunizantes.

O secretário-executiva da pasta, Rodrigo Cruz, em passagem por Guarulhos (SP) - onde ficam armazenadas todas as vacinas e insumos adquiridos e distribuídos pelo ministério -, afirmou que as 100 mil doses faziam parte de um pedido de antecipação do governo ao Instituto Butantan, e que eles estão armazenados desde o dia 22 de abril no depósito.

