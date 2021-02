Ministério da Saúde enviou cloroquina a estados até janeiro, diz Exército

247 - O Exército brasileiro confirmou que o governo federal distribuiu, entre setembro de 2020 e janeiro deste ano, 420 mil doses de hidroxicloroquina para tratar pacientes com Covid-19. A informação foi publicada pela CNN Brasil. O remédio não tem comprovação científica para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a doença.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler deu 15 dias para o Comando do Exército e o Ministério da Saúde prestarem esclarecimentos sobre a produção e a distribuição de cloroquina no País.

O Exército também terá de esclarecer se ainda existe estoque da hidroxicloroquina doada pelos Estados Unidos e a estimativa de produção de cloroquina 150 mg para o ano de 2021.

Usuários do Twitter criaram perfis fictícios para acessar o aplicativo do ministério da Saúde e constataram que a plataforma receitou a cloroquina contra a Covid-19. Pessoas que nem sabiam se estavam com a doença receberam como sugestão o uso do remédio, que também valeu até para recém-nascido.

