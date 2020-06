Ministério da Saúde esconde dados que permitiam localizar Covid por CEP

Ministério da Saúde retirou de seu portal de dados na internet, o Datasus, as informações sobre Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) de casos de Covid-19 edit

247 - Em um novo gesto contra transparência nas informações relacionadas à pandemia, o Ministério da Saúde retirou de seu portal de dados na internet, o Datasus, as informações sobre CEPs (Código de Endereçamento Postal) de casos de Covid-19.

A informação permitia que a incidência da doença fosse georreferenciada. Segundo o colunista Guilherme Amado, da Época, a variável “CEP” foi retirada também das planilhas anteriores.

A alteração é uma dentre as outras já denunciadas na redução das transparência dos dados sobre o novo coronavírus, a exemplo do total de óbitos e de casos confirmados, que só voltaram a ser divulgados após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

