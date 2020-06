Ministério Público quer explicações do governo sobre exclusão de dados da violência policial

Governo Jair Bolsonaro censurou as informações no relatório anual do Disque 100, indicador fundamental do respeito aos direitos humanos edit

Revista Fórum - O Ministério Público Federal solicitou ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro informações sobre a exclusão dos indicadores de violência policial praticada no Brasil no ano de 2019 do relatório anual do serviço Disque Direitos Humanos (Disque 100).

O MPF também pediu os dados totais sobre a violência policial levantados pelo governo federal e não divulgados no documento, em ofício à ministra Damares Alves, expedido pela 7ª Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional do MPF, na sexta-feira (12), .

Na última sexta-feira (12), reportagem revelou a ausência dessas informações na atual edição do relatório do Disque 100, o primeiro da gestão do presidente Jair Bolsonaro.

O relatório é considerado um dos principais termômetros no país sobre a violação dos direitos humanos. É produzido com base em denúncias feitas ao Disque 100, criado em 1997 e desde 2003 sob a responsabilidade de governo federal, para atender os relatos de violação de direitos humanos.

