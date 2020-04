Ministra da Agricultura também desmente Bolsonaro e diz que só haverá desabastecimento se faltar transporte

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina compartilhou fotos e vídeos no grupo de WhatsApp da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) que desmentem o vídeo falso publicado por Jair Bolsonaro, sobre desabastimento de alimentos. "Desabastecimento no Brasil só ocorrerá se nós não tivermos o transporte funcionando", disse edit

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina compartilhou fotos e vídeos no grupo de WhatsApp da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) – uma das maiores bancadas do Congresso - que desmentem o vídeo falso publicado por Jair Bolsonaro que apontava desabastecimento na Ceasa de Belo Horizonte. Os vídeos veiculados pela ministra demonstram que situação na Ceasa estava dentro da normalidade. Ainda segundo ela, “o desabastecimento no Brasil só ocorrerá se nós não tivermos o transporte funcionando”.

"A nossa preocupação hoje, o tempo todo, é trabalhar para que tenha fluxo. Eu falo sobre isso o tempo todo. Na manhã de hoje eu fazia uma conferência com produtores de arroz do sul do País. O que eles me pediram: ‘por favor, não deixe os caminhões pararem’, porque eles pegam o produto lá e levam embora, mas precisam voltar, para buscar novamente", diss eTereza Cristina ao jornal O Estado de S. Paulo.

“A ministra foi feliz em trazer tranquilidade para o setor do agronegócio, mostrando a realidade que não é aquilo que o presidente estava mostrando", disse o deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) sobre a postagem de Tereza Cristina. Em um dos vídeos compartilhados por ela, o presidente da Associação Comercial da Ceasa de Contagem, Noé Xavier, afirma que o abastecimento está normalizado e ressalta que “ontem, quando se realizava a limpeza do mercado livre, circulou pela internet um vídeo indicando o desabastecimento em nosso entreposto, esse fato não é verdade.

Apesar de divulgar os vídeos que confirmam o uso de fake news por parte de Bolsonaro em relação ao assunto, a ministra tentou minimizar o episódio. "O presidente recebe 500 mil vídeos, áudios, enfim... Ele postou. Quando me passou, eu mostrei a ele imediatamente que o local estava funcionando. Então, ele retirou", disse.

"Ele está preocupado com isso, por que é pequeno produtor ali. Ele está muito preocupado. Mas já respirou e isso é página virada. O que nós estamos fazendo é trabalhar para fazer o dinheiro lá na ponta. É isso o que o presidente nos pediu e que estamos buscando fazer", completou em seguida, segundo reportagem do site Terra.

