Ministro anuncia que passagens aéreas a R$ 200 começarão a ser vendidas em fevereiro

Programa Voa Brasil visa incluir no transporte aéreo brasileiro entre 2,5 milhões e 3 milhões de novos viajantes no primeiro ano edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta terça-feira (9) que passagens aéreas com preço fixo de R$ 200 estarão disponíveis para venda a partir de fevereiro deste ano, informa o portal Uol. A declaração foi feita após uma reunião com o presidente Lula (PT) e destaca o compromisso do governo em tornar o transporte aéreo mais acessível a diferentes camadas da população.

O programa, que será lançado até a primeira quinzena de fevereiro, tem como objetivo principal facilitar o acesso ao transporte aéreo, especialmente para grupos que enfrentam dificuldades financeiras, como aposentados pelo INSS e alunos do ProUni. Para participar do programa, os passageiros não devem ter voado nos últimos 12 meses.

continua após o anúncio

Durante o anúncio, Silvio Costa Filho explicou que a iniciativa visa incluir no transporte aéreo brasileiro entre 2,5 milhões e 3 milhões de novos viajantes no primeiro ano. Ele ressaltou que, inicialmente, o foco será nos 21 milhões de aposentados e 600 mil estudantes, esperando que 3 milhões desses cidadãos possam viajar nos primeiros meses do programa.

"A gente espera que, desses 21 milhões de aposentados e 600 mil estudantes, num primeiro momento, já 3 milhões de novos CPFs vão viajar. Isso significa incluir quase um Paraguai na aviação brasileira ao longo do ano de 2024. Esse programa vai, sobretudo, ter um papel social importante, do brasileiro menos favorecido começar a poder andar de avião", afirmou o ministro.

continua após o anúncio

Costa Filho também ressaltou que o governo está em diálogo com as companhias aéreas para buscar formas de incentivar a redução dos preços das passagens mais caras, que atualmente chegam a valores de R$ 2 mil a R$ 3 mil. Apesar de reconhecer a natureza do livre mercado, o ministro destacou o comprometimento em sensibilizar as empresas aéreas a participarem do programa.

Em contrapartida, o setor de aviação civil busca do governo a discussão sobre o valor do querosene de aviação com a Petrobras e soluções para reduzir a judicialização no segmento. Dados recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a tarifa média em setembro de 2023 estava em R$ 747,66, evidenciando a necessidade de medidas para tornar as viagens aéreas mais acessíveis à população.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: