Ministro Bruno Bianco, da AGU, testa positivo para Covid

247 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, testou positivo para Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa, ele vai fazer novos exames e ficar em isolamento. O ministro está sem sintomas e cancelou a agenda.

Bianco não integrou a comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos (EUA) para a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mas esteve presencialmente no Palácio do Planalto na quinta-feira (23), onde participou da cerimônia de recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Antes, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina , usou a sua conta no Twitter nesta sexta-feira (24) para informar que testou positivo para a Covid-19 e que, seguindo orientações médicas, cancelou toda a sua agenda de compromissos para os próximos 14 dias, período de quarentena. Tereza Cristina não estava na comitiva presidencial em Nova York.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava na comitiva que viajou a NY para a Assembleia-Geral da ONU, testou positivo para a Covid-19 na última terça-feira (21) e permanece em quarentena na cidade por 14 dias.

Nesta sexta-feira, quem também anunciou que testou positivo para Covid-19 foi o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), que também esteve na comitiva presidencial. O parlamentar informou que está sem paladar.

