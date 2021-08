Ministro da Educação diz que 'alunos com deficiência atrapalham os demais'

247 - Após afirmar que o acesso ao ensino universitário “deve ser para poucos” e que os reitores das universidades públicas “não podem ser esquerdistas e muito menos lulistas”, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais “atrapalha” a aprendizagem dos demais estudantes.

“Inclusivismo, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial”, disse Milton Ribeiro em entrevista ao programa Sem Censura, exibido pela Tv Brasil.

Depois de falar que a universidade deveria ser para poucos, o ministro da Educação diz que alunos com deficiência "atrapalhavam" outros alunos. É inacreditável o nível de ignorância e capacitismo de Milton Ribeiro. Só no governo Bolsonaro alguém assim vira ministro da Educação.

PUBLICIDADE

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) usou as redes sociais para criticar a declaração do ministro. “É inacreditável o nível de ignorância e capacitismo de Milton Ribeiro. Só no governo Bolsonaro alguém assim vira ministro da Educação”, postou no Twitter.

Confira a postagem de Fernanda Melchionna sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Depois de falar que a universidade deveria ser para poucos, o ministro da Educação diz que alunos com deficiência "atrapalhavam" outros alunos. É inacreditável o nível de ignorância e capacitismo de Milton Ribeiro. Só no governo Bolsonaro alguém assim vira ministro da Educação. pic.twitter.com/nSsqlK5TxB — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) August 16, 2021

PUBLICIDADE