Ministro da Educação diz que bolsas da Capes serão pagas até terça (13)

"Garantimos a liberação financeira de R$ 460 milhões para despesas discricionárias da educação", disse Victor Godoy no Twitter edit

247 - O ministro da Educação (MEC), Victor Godoy, afirmou nesta quinta-feira (8) pelo Twitter que o governo federal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão ligado ao MEC. "Quanto às bolsas da Capes, o pagamento está garantido e acontecerá até próxima terça-feira, 13 de dezembro", disse.

"Em articulação com órgãos do Governo Federal, Ministério da Economia e Casa Civil, garantimos a liberação de R$ 460 milhões para despesas discricionárias da educação", afirmou. "Desse valor foram viabilizados R$ 300 milhões para o repasse de recursos às entidades do MEC, destacando-se o pagamento de 100% da bolsa assistência estudantil, bolsas PET, bolsa permanência Prouni, entre outros", acrescentou .

Na área educacional, gastos obrigatórios são aqueles que o governo não pode bloquear, como o pagamento de servidores. As despesas discricionárias são manutenção de equipamentos, contas de luz, água e serviços terceirizados, como os que são relacionados à segurança.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou um prazo de 72 horas para que o governo esclareça o bloqueio do dinheiro destinado ao pagamento de residentes de medicina e bolsistas da Capes.

Políticos da oposição criticaram o governo após o corte de verba na educação.

