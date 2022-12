Políticos após o corte de verba para bolsas de estudo: 'Brasil vive um apagão nos serviços públicos'

BOLSONARO CALOTEIRO! O GT de Planejamento da Transição divulgou que o Brasil possui uma dívida de R$ 5 bilhões com órgãos internacionais, entre eles a ONU, OMC e OIT. Esse desgoverno não cumpre com compromissos nacionais, nem internacionais e coloca o Brasil como pária do mundo! pic.twitter.com/gEGDImckZd