Ministro do STJ pede licença médica após sindicância por denúncia de assédio

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi apresentou um atestado médico ao presidente da Corte, Herman Benjamin, nesta quinta-feira, 5, e solicitou licença das atividades. A pedido da família do magistrado, o tribunal informou que não divulgará o diagnóstico nem o período de afastamento.

A licença foi requerida um dia depois de o STJ decidir pela abertura de uma sindicância para apurar uma acusação de assédio sexual atribuída ao ministro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Na quarta-feira, 4, Buzzi participou do início da sessão do STJ para apresentar sua versão dos fatos aos colegas. Na ocasião, afirmou ter sido surpreendido pela notícia e negou que o episódio relatado tenha ocorrido. Após a manifestação do ministro e sua saída do plenário, os integrantes da Corte deliberaram pela instauração do processo administrativo.

Para conduzir a apuração interna, o STJ designou uma comissão formada pelos ministros Isabel Gallotti, Antônio Carlos Ferrera e Raul Araújo. Ainda na quarta-feira, Buzzi teria comentado com colegas a intenção de pedir licença médica no dia seguinte.

Caso a sindicância conclua pela prática de assédio sexual, o ministro poderá ser punido com aposentadoria compulsória, a sanção mais severa prevista no âmbito administrativo do Judiciário. Paralelamente, Buzzi também responde a um procedimento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde o caso começou a ser instruído com o depoimento de familiares da vítima.

Além das frentes administrativa e disciplinar, a apuração criminal avançou ao Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação chegou à Corte nesta semana após a família da jovem registrar ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, que encaminhou o relato ao STF, foro competente para processar ministros de tribunais superiores.

A vítima tem 18 anos e, segundo familiares, mantinha relação de proximidade com o magistrado, a quem chamava de tio. Os pais da jovem são amigos de Buzzi e passaram o recesso do Judiciário na casa de praia do ministro, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

De acordo com relatos prestados pela família, o ministro teria tentado agarrar a jovem à força durante a estadia no imóvel. As circunstâncias do episódio serão analisadas pelas instâncias responsáveis, que apuram os fatos nas esferas administrativa, disciplinar e criminal.