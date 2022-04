Ministro Fábio Faria comemora compra do Twitter por Elon Musk

Ministro da Comunicação do governo Jair Bolsonaro agradeceu bilionário norte-americano por gesto “em defesa da liberdade” edit

247 - O ministro da Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Faria (PP), genro do dono da SBT, Silvio Santos, comemorou a compra da rede social Twitter pelo bilionário norte-americano Elon Musk, que fechou acordo para comprar a plataforma por US$ 44 bilhões.

“Congratulations, Elon Musk! Mais uma vez você está a dois passos na frente dos outros players e agora faz um gesto ao mundo e em defesa da liberdade”, escreveu o ministro em seu perfil no Twitter.

Congratulations, @elonmusk! 🚀

Mais uma vez você está a dois passos na frente dos outros players e agora faz um gesto ao mundo e em defesa da liberdade! 🐦 pic.twitter.com/9Rbbyzgdea April 25, 2022

Segundo o bilionário dono da SpaceX e da Tesla, a rede social tem um "potencial tremendo" e deve ser uma espécie de "arena" de defesa para a liberdade de expressão. "A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos", disse.

