Ministros do STF minimizam ataques de Bolsonaro em convenção do PL: "discurso eleitoral", "bravata"

Para integrantes do tribunal, o melhor a se fazer é trabalhar para desmentir as fake news contadas por Bolsonaro sobre a Corte edit

247 - Mais uma vez atacados por Jair Bolsonaro (PL), desta vez em convenção do PL no Maracanãzinho no domingo (24), evento que lançou oficialmente a candidatura de Bolsonaro à reeleição, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) minimizaram as agressões do chefe do Executivo a integrantes da Corte.

Segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, "ninguém dentro do Supremo ficou surpreendido com os novos ataques disparados pelo presidente Jair Bolsonaro ao Judiciário". As declarações de Bolsonaro foram consideradas "bravatas" e "estratégias eleitoreiras" para tentar colocar o STF como inimigo do governo federal.

A avaliação é de que Bolsonaro tenta jogar a culpa pelo desastre de seu governo no colo do Supremo.

De acordo com a Veja e Malu Gaspar, ministros afirmam que os novos ataques de Bolsonaro "não devem mudar a rotina do tribunal" e ficarão, por enquanto, sem resposta.

Para os membros do STF, o trabalho a ser feito é "mostrar os fatos e explicar o que está por trás dos reiterados ataques de Bolsonaro ao tribunal". “A pandemia não é culpa de Bolsonaro, mas a forma como ele conduziu a pandemia sim. Foi catastrófico”, declarou sob reserva um dos ministros, em referência à tentativa de Bolsonaro de culpar o Supremo pelas consequências econômicas da pandemia.

