Ministros do STF preparam artilharia contra possível candidatura de Moro

Um ministro do STF contou que caso Moro decida de fato se candidatar, "episódios da Vaza Jato serão ressuscitados. Mas não só" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Diante da iminente candidatura à Presidência da República do ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, ministros da própria Corte já preparam sua artilharia contra ele, de acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles.

Um dos integrantes do Supremo contou que caso Moro decida de fato se candidatar, "episódios da Vaza Jato serão ressuscitados. Mas não só".

A candidatura de Moro pelo Podemos é dada como certa por integrantes do partido e a filiação é aguardada para novembro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE