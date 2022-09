Ministros do STF são "mortos" em manifestações bolsonaristas e carregados em caixões

Extremistas saíram às ruas nesta quarta-feira em apoio a Bolsonaro, pelo fim do STF, contra o comunismo e contra as urnas eletrônicas edit

247 - Extremistas saíram às ruas neste 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, com bandeiras como o fim do STF, em apoio a Jair Bolsonaro e contra as urnas eletrônicas.

Na avenida Paulista, no período da tarde, um grupo carregava um caixão com a foto do ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Moraes recentemente expediu mandado de busca e apreensão em residências de empresários bolsonaristas, incluindo Luciano Hang, braço direito de Bolsonaro, que estavam tramando um golpe de estado caso Lula fosse eleito.

Já em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro discursa nesta tarde, apoiadores levaram às ruas um caixão com as fotos dos ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

Em São Paulo, manifestantes bolsonaristas carregam caixão com boneco do Alexandre de Moraes (@alexandre) #7DeSetembro pic.twitter.com/5zv3SAtYoF September 7, 2022

Atração duvidosa: Caixão do STF, com as fotos dos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, vira ponto de fotos de manifestantes pró-Bolsonaro em Copacabana. #7desetembro pic.twitter.com/SFKCK7mgDv — Lucas Borges Teixeira (@lucasbteixeira) September 7, 2022







