Bolsonaristas saem às ruas com caixão de Moraes, Barroso e Fachin

247 - Nesta quarta-feira, 7 de setembro, em que Jair Bolsonaro (PL) convocou seus apoiadores a saírem às ruas para se manifestar, em uma tentativa de demonstração de força política a menos de um mês das eleições, observou-se faixas e pedidos antidemocráticos nas ruas.

Em Brasília, bolsonaristas pediram uma "limpeza" no Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção militar.

Já em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro discursa nesta tarde, apoiadores levaram às ruas um caixão com as fotos dos ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

Eles são os principais desafetos de Bolsonaro na Corte.

