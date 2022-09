7 de setembro: bolsonaristas exibem faixas pedindo "limpeza no STF" e intervenção militar (fotos)

Apoie o 247

247 - Convocados por Jair Bolsonaro (PL) para se manifestarem nesta quarta-feira, 7 de setembro, apoiadores do atual governo saíram às ruas com faixas com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), instituição que tem sido o principal ponto de atrito com o Executivo.

Nas faixas, bolsonaristas pedem uma "limpeza" no STF, intervenção militar e repetem o discurso do chefe do governo federal por "eleições limpas".

>>> Bolsonaro cita golpe de 64 e diz que 'a história pode se repetir'

Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral do país, sugerindo haver fraude na contagem de votos. Apesar dos ataques, nenhuma prova é apresentada.

