Ministros e auxiliares esperam que Bolsonaro deixe o hospital nesta quarta-feira

Apoie o 247

ICL

247 - Os ministros e auxiliares mais próximos de Jair Bolsonaro e que dão expediente no Palácio do Planalto acreditam que ele deverá ter alta hospitalar até a quarta-feira (5) desta semana. O chefe do Executivo está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a madrugada da última segunda-feira (3), devido a um quadro de obstrução intestinal. A informação é da coluna do jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles.

Nesta terça-feira (4), o hospital disse, por meio de nota, que a obstrução se desfez, não havendo a necessidade de uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema. Ainda segundo a unidade médica, o quadro de saúde apresenta uma boa evolução clínica e laboratorial, tendo sido iniciada uma dieta líquida. Apesar disso não há uma previsão oficial para ele receba alta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE