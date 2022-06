Miola: Tábata usa de “seu cretinismo peculiar”

“Muita desfaçatez”, define o analisa político, sobre a declaração da deputada de que “aguarda propostas do PT” para decidir voto no primeiro turno edit

247 - O analista político Jeferson Miola, colunista e comentarista na TV 247, criticou no Twitter a declaração da deputada federal Tábata Amaral, de que vai “aguardar propostas do PT” para decidir seu voto no primeiro turno. Com “seu cretinismo particular”, a parlamentar usa de “desfaçatez”, uma vez que seu atual partido, o PSB, comporta Geraldo Alckmin, hoje na vice de Lula, lembra Miola.

“A Tabata Amaral desperta interesse não por representar alguma coisa interessante e nova na política, mas porque através dela se entende quem são e quais são as picaretagens da escória oligárquica dominante. Ela, assim como outros ‘novos’ políticos de aluguel inventados em tubos de ensaio pelos mega-empresários através de excrescências como RenovaBr, RAPS e outras traquinagens, é vendida no mercado político como a ‘nova política’”, diz ele.

“Com seu cretinismo peculiar ela é, em essência, um dos melhores arquétipos do gênero.

Vale lembrar: Tabata exerce o mandato de deputada federal teleguiada pelo patrono e verdadeiro dono do seu mandato, o bilionário empresário bolsonarista Paulo Lehmann. Prova disso é a declaração dela, de que pretende “aguardar as propostas do PT” para decidir em quem votará no primeiro turno. Muita desfaçatez, uma vez que Alckmin, que será vice de Lula, pertence ao partido que ela hoje parasita. Cara de pau é o nome disso, não é verdade?”, completa Miola.

Confira as postagens:

Ela, assim como outros “novos” políticos de aluguel inventados em tubos de ensaio pelos mega-empresários através de excrescências como RenovaBr, RAPS e outras traquinagens, é vendida no mercado político como a “nova política” (sic), — jeferson miola (@jefmiola) June 5, 2022

Prova disso é a declaração dela, de q pretende “aguardar as propostas do PT” para se decidir em quem votará no primeiro turno.

Muita desfaçatez, uma vez q Alckmin, q será vice de Lula, pertence ao partido que ela hoje parasita. Cara de pau é o nome disso, não é verdade? — jeferson miola (@jefmiola) June 5, 2022

