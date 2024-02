Moraes anuncia grupo com Ministério da Justiça para monitorar pessoas "que atentam contra a democracia"

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anunciou nesta quinta-feira a criação de um grupo destinado ao monitoramento de "pessoas que atentam contra a democracia", de acordo com informações do portal O Antagonista. A iniciativa surge no contexto das atividades do TSE em preparação para as eleições municipais de outubro deste ano.

O grupo, que conta com o apoio do Ministério da Justiça sob a gestão de Ricardo Lewandowski, terá o suporte da Polícia Federal e se concentrará em identificar e rastrear aqueles que disseminam discursos de ódio. O presidente do TSE ressaltou a importância de disciplinar o tema e anunciou reuniões a serem realizadas a partir de março com membros dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para discutir estratégias e diretrizes.

continua após o anúncio

O anúncio ocorre no mesmo dia em que Moraes defendeu a regulamentação das redes sociais, alertando para os riscos da falta de transparência nos processos decisórios dos algoritmos e da utilização perigosa de inteligência artificial durante as eleições. A sinergia entre o monitoramento de discursos de ódio e a regulamentação das redes sociais evidencia a abordagem abrangente do TSE diante dos desafios tecnológicos no cenário político brasileiro.

