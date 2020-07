Moraes libera acesso da PF a dados do Facebook que resultaram no banimento de contas do gabinete do ódio

Decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes aconteceu no âmbito dos inquéritos que apuram o financiamento de atos antidemocráticos e os ataques contra ministros da Corte, além da disseminação de fake news edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal tenha acesso a dados de uma investigação do Facebook que culminou no banimento de contas criadas por funcionários de gabinetes da Presidência, dos filhos de Jair Bolsonaro e de outros políticos do PSL.

Segundo reportagem do G1, a decisão de Moraes foi tomada na semana passada e corre sob sigilo no âmbito dos inquéritos que apuram o financiamento de atos antidemocráticos e os ataques contra ministros da Corte e a propagação de fake news. Ao todo, 88 contas foram removidas das redes sociais após terem seus perfis identificados com falsos, além de terem "comportamento inautêntico".

Ainda segundo o Facebook, os responsáveis procuravam ocultar suas reais identidades e tentavam buscar as normas da plataforma utilizando contas duplicadas e falsas.

