Moraes manda PF ouvir empresário bolsonarista que cedeu avião para Silveira participar de ato golpista do 1º de maio

Ministro do STF deu prazo de cinco dias para a PF faça a oitiva do empresário bolsonarista e presidente do PTB em São Paulo, Otávio Fakhoury

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de cinco dias para que a Polícia Federal (PF) faça a oitiva do empresário bolsonarista e presidente do PTB em São Paulo, Otávio Fakhoury (PTB).

O objetivo é esclarecer as circunstâncias sobre o financiamento de uma aeronave particular para que o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), indultado por Jair Bolsonaro (PL) um dia após ser condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF, além da perda do mandato e de direitos políticos, por atacar a democracia e as instituições, participasse dos atos convocados pela extrema direita no domingo (1) que, entre outras coisas, pediam o fechamento da Suprema Corte.

A tomada do depoimento de Fakhoury foi determinada nesta quarta-feira (4), no âmbito do inquérito que apura o financiamento e funcionamento das milícias digitais que atuam “com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito”. De acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, “a defesa de Fakhoury informou que o empresário não foi intimado da decisão e que apresentará os esclarecimentos necessários”

Fakhoury já foi investigado no inquérito que apurava a realização de atos antidemocráticos. Apesar desta investigação ter sido arquivada, as provas colhidas na ocasião - que mostram mensagens trocadas entre o empresário e o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) visando a destituição de ministros do STF - foram compartilhadas com os investigadores que atuam no inquérito que apura a atuação das milícias digitais.

