Moro escolhe live com Kataguiri para dar sua versão sobre ganhos com Alvarez & Marsal nesta 6ª, 18h

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos), nesta sexta-feira, 28, vai revelar o valor que recebeu da consultora norte-americana Alvarez & Marsal em live com o deputado federal lavajatista Kim Kataguiri (Podemos), às 18 horas, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Moro escolheu fazer a revelação para um deputado aliado, um líder do MBL, peça-chave do golpe de Estado de 2016, numa live, em que, a princípio, não haverá perguntas do público, apenas as feitas por Kataguiri ao ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

O ex-juiz da Lava Jato, operação que teve participação de órgãos dos Estados Unidos e que quebrou o Brasil, decidiu revelar os valores após muita pressão. Seu enriquecimento é investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pois há conflito de interesses: Moro trabalhou para consultora que trata da recuperação judicial da Odebrecht e outras empresas falidas pela Lava Jato, isto é, a empresa ganhou dinheiro com a falência promovida pela operação que Moro liderou.

Bolsonaro na PF

Também nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro (PL) terá de depor pessoalmente na Polícia Federal (PF), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bolsonaro terá de explicar vazamento de documentos sigilosos de uma investigação da PF.

