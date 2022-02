Moro escreve carta para evangélicos se comprometendo a impedir ampliação da legislação sobre aborto

“Faremos a defesa em preservação da vida humana em todas as suas manifestações”, escreve o ex-juiz parcial Sergio Moro edit

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), pré-candidato à presidência, escreveu carta para evangélicos enumerando 14 compromissos para o grupo. Moro afirma que sua campanha defenderá a não ampliação da legislação em relação ao aborto. “Faremos a defesa em preservação da vida humana em todas as suas manifestações”, escreve.

Os candidatos preferidos dos evangélicos, segundo pesquisa Exame/Ideia de janeiro, são Jair Bolsonaro (PL), com 27%, e o ex-presidente Lula (PT), com 20% e cujo apoio tem aumentado. Na rodada de dezembro, a vantagem de Bolsonaro era consideravelmente superior: 30% a 14%.

Avanços na América Latina

A ampliação ao direito ao aborto tem conquistado vitórias recentemente no continente latino-americano.

No Chile, a Câmara, em setembro do ano passado, aprovou a descriminalização do aborto até 14 semanas. Na Argentina, em dezembro de 2020, a Câmara dos Deputados também autorizou a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. Enquanto no México, em setembro de 2021, a Suprema Corte abriu precedente para despenalização do aborto.

