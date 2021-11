Moro telefona, cumprimenta Doria e os dois marcam conversa sobre 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, telefonou na noite deste sábado (28) para o governador de São Paulo, Joao Doria, para cumprimentá-lo pela vitória nas prévias do PSDB horas mais cedo. Na conversa, ambos combinaram de se encontrar para discutir os cenários para 2022.

“Gosto do Sergio Moro. E somos amigos. Importante estarmos juntos nesta Frente Democrática Liberal Social pelo Brasil”, disse Doria em entrevista à CNN .

O encontro deve ocorrer após o retorno de Doria de uma viagem que fará aos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Moro também telefonou para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, derrotado por Doria, saudando-o “pelo bom combate”.

Mais cedo neste domingo, Doria afirmo u que “é possível [uma aliança]. Eu tenho boas relações com Sergio Moro e tenho respeito por ele. Não haveria nenhuma razão para não manter boas relações com alguém que ajudou o Brasil”.



Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE