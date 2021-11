Moro vai receber um salário mensal de R$ 22 mil do Podemos

Até novembro deste ano, o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro era contratado pela consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, onde ganhava um salário de R$ 1,7 milhão por ano edit

247 - O ex-juiz Sérgio Moro, considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), receberá um salário mensal de R$ 22 mil do Podemos, legenda que se filiou para se candidatar nas eleições de 2022.

Até novembro deste ano, o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro era contratado pela consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, onde ganhava um salário de R$ 1,7 milhão por ano. A empresa administra a recuperação judicial da Odebrecht, empreiteira que a sua atuação na Lava Jato ajudou a destroçar.

No início de novembro deste ano, pouco antes da filiaçõ de Moro aooPdemos, a Alvarez & Marsal anunciou oficialmente a rescisão do contrato com o político, alegando que "não mantém profissionais que tenham uma vida pública".

