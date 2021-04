Morre segurança e amigo de Lula, Ricardo Santos, vítima da Covid-19

Ricardo Silva dos Santos estava entubado em UTI, num hospital militar em São Paulo, há mais de dez dias. Trabalhava com Lula desde quando o petista foi presidente e se manteve aliado depois edit

247 - Membro da equipe de segurança do ex-presidente Lula, Ricardo Silva dos Santos morreu nesta quinta-feira, 22, vítima da Covid-19. Ricardo trabalhava com Lula desde quando o petista foi presidente. Era militar do Exército.

Há mais de dez dias, ele estava entubado em UTI, num hospital militar em São Paulo.

A jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, afirmou que “segundo aliados, Lula está muito triste com a morte de Ricardo”, seu amigo, que continuou com o ex-presidente mesmo quando este deixou a Presidência, enquanto integrante de sua equipe de segurança.

Morre Alípio Freire

Nesta quinta, também morreu o jornalista e escritor Alípio Freire, vítima da Covid-19. Em nota, Lula afirmou que Alípio “foi um grande jornalista e humanista, um militante e escritor que lutou pela democracia no Brasil”

“Foi perseguido e torturado pelo regime militar, mas nunca perdeu a crença e a energia para lutar por um mundo melhor. Participou da criação do Partido dos Trabalhadores”, destacou.

“Mais um amigo, mais um brasileiro querido que perdemos para o Covid-19, que algumas autoridades irresponsáveis ajudaram a disseminar no país”, lamentou Lula.

