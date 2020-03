Mortos no naufrágio no rio Amazonas chegam a 18

247 - A Marinha comunicou na noite de segunda-feira (2) que chegou a 18 o número de mortos no naufrágio do barco de passageiros Anna Karoline 3, ocorrido no sábado (29), em trecho do rio Amazonas perto de Laranjal do Jari (AP), informa a Folha de S.Paulo.

De acordo com a Defesa Civil do Amapá, 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre passageiros e tripulantes. Ao menos 12 pessoas continuam desaparecidas.