Mourão defende Copa América no Brasil e ataca Tite: 'o Cuiabá está precisando de técnico'

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu nesta segunda-feira (7) a realização da Copa América no País e atacou o técnico da seleção brasileira, Tite. Sem citar o nome do treinador, o general afirmou que se ele "não quer mais", pode "pedir o boné", porque "o Cuiabá (time recém-chegado à primeira divisão) está precisando de um técnico".

"Não vou entrar nessa discussão. Eu acho que faz parte dessa disfuncionalidade que nós estamos vivendo. Eu sou do tempo que jogador de futebol, quando era convocado para seleção brasileira, era considerado uma honra. O técnico, ele não quer mais, não quer, o Cuiabá está precisando de um técnico, aí, não tá? Então leva lá, sai, pede o boné. Acho que isso é uma discussão, neste momento, totalmente disfuncional’, disse Mourão.

O movimento contra a Copa América ganhou força com a insatisfação dos jogadores e, por consequência, bolsonaristas insistem em defender o governo. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), por exemplo, afirmou que Tite é “puxa saco” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A seleção, no entanto, decidiu participar do torneio e tem jogo de estreia marcado para o próximo domingo (13). Os atletas devem comunicar a decisão juntamente com um manifesto, com críticas à forma como o evento foi organizado, o que deve acontecer somente após contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A Argentina, que seria a sede, desistiu de sediar o torneio por causa da pandemia naquele país. A Colômbia também havia desistido em consequência de protestos populares.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.