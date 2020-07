Mourão e ministros fazem reunião com investidores estrangeiros para falar de Amazônia

247 – O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, realiza uma videoconferência na manhã desta quinta-feira (9) para conversar com os ministros do governo federal e investidores estrangeiros sobre a preservação do meio ambiente no Brasil. A informação é do jornal portal G1.

Os ministros Walter Souza Braga Netto (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura), Ricardo Sales (Meio Ambiente), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fábio Faria (Comunicação), e Roberto Campos Neto (Banco Central) participaram da reunião, acrescenta a reportagem.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo de pedido de afastamento do MPF, afirmou que o governo deseja apresentar aos investidores estrangeiros algumas formas de apoio aos projetos que preservam a Amazônia.

“Vamos apresentar aos investidores mecanismos pelos quais eles possam ajudar efetivamente, tais como o Floresta+ que é o Pagamento Pelos Serviços Ambientais e também o Adote1Parque, que engloba a parceria para as 132 unidades de conservação na Amazônia”, disse.

