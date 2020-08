Mourão rebate críticas de DiCaprio sobre queimadas na Amazônia: deveria andar pela selva antes de criticar

Segundo o vice-presidente, general Hamilton Mourão, as críticas feitas por Leonardo DiCaprio sobre o desmatamento na Amazônia são fruto de "desinformação" e que o ator deveria fazer uma "marcha" pela floresta para "entender melhor como funcionam as coisas nessa imensa região" edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, contrariou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que apontam um crescimento de 34,5% das queimadas na Amazônia, maior índice em cinco anos. Segundo ele, a floresta "não está queimando" e os focos de incêndios estariam localizados em “áreas humanizadas. Ele também minimizou as críticas feitas por Leonardo DiCaprio sobre o desmatamento na Amazônia e convidou o ator a fazer uma "marcha" pela região para comprovar a não é uma "planície".

“(Existe) Muita desinformação sobre a Amazônia. Uma primeira coisa que tem que ficar clara: onde ocorre queimada na Amazônia é naquela área humanizada. A floresta não está queimando. E, no entanto, a imagem que é passada para o resto do Brasil e para a comunidade internacional é que tem fogo na floresta. E não adianta mostrar o mapa da Nasa, o mapa do Inpe, que a turma não aceita o dado”, afirmou Mourão nesta quarta-feira (19) durante participação em um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“A Amazônia não é uma coisa única. Existem 22 tipos de floresta diferente aqui dentro. Não é uma floresta única. E muitos menos é uma planície. Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, nosso ator Leonardo DiCaprio, para ele ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira e nós fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E aí ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região”, completou mais à frente.

